Vermiste Dordtenaar Dirk Dalebout overleden

Het lichaam van de wekenlang vermiste Dordtenaar Dirk Dalebout is gevonden. Het lag in een groenstrook langs het fietspad op de Hugo de Grootlaan/Brugweg.

Burgemeester Wouter Kolff schrijft mee te leven met de echtgenote en dochter. "Vorige week was ik nog bij hen en ze kwamen zeer moedig op me over. Enerzijds is er nu duidelijkheid, anderzijds wacht hen nu toch weer een zware tijd bij de verwerking van hun verlies."

Dalebout vertrok een maand midden in de nacht uit het huis van de familie en keerde niet meer terug. Al snel gingen er allerlei geruchten over zijn verdwijning. Dirk was betrokken bij het lokale voetbal en al snel verspreidde het nieuws zich via sociale media door de hele regio Dordrecht.

Een voorbijganger waarschuwde de politie zaterdag toen hij langs het fietspad een vreemde lucht rook. In de bosjes werd het lichaam niet veel later gevonden. De politie sluit een misdrijf uit.