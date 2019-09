Garbage wint 48 Hour Film Project Rotterdam

Hoofdrolspeelster Rian Gerritsen werd gekozen tot beste actrice van het festival. Garbage gaat nu automatisch meedoen met Filmapalooza.

De film vertelt het verhaal van twee zussen, die financieel genoodzaakt zijn om de autogarage van hun overladen vader te verkopen. De onderhandelingen met twee Amerikaanse kopers lopen echter niet volgens plan. Voor de opnames van deze dark comedy vlogen de Amerikaanse acteurs Davis Derock en Chad Crenshaw speciaal naar Nederland.

In deze wereldfinale strijden 130 films uit meer dan vijftig landen om de prijs van de beste 48 Hour film van het jaar. De wereldfinale vindt in maart 2020 voor het eerst plaats in Rotterdam.

RTV Rijnmond verbindt zich als belangrijkste mediapartner aan Filmapalooza. De tv-zender stelt ook de hoofdprijs beschikbaar ter waarde van 2.500 euro.