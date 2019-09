Sparta trapt zondagmiddag om 14:30 uur op Het Kasteel af tegen Ajax. RTV Rijnmond is daar uiteraard bij aanwezig op de radio en met ons live blog!

Radio

Het treffen tussen de nummer drie van de eredivisie Sparta en de nummer vier Ajax is live te volgen via Radio Rijnmond Sport. Het commentaar bij de wedstrijd is van Dennis Kranenburg.

Live blog

En natuurlijk houden we ook ons live blog bij met alle verrichtingen van de Spangenaren tegen Ajax.