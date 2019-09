Sparta in eigen huis onderuit tegen Ajax

Sparta is er niet in geslaagd om Ajax voor het eerst in tien jaar te verslaan. Op Het Kasteel wonnen de Amsterdammers met 1-4 van de Kasteelbewoners.

Voor rust maakte Ajax binnen zes minuten een einde aan de hoop op een resultaat voor Sparta. In de 25e minuut werd Quincy Promes weggestoken. Oog-in-oog met Sparta-doelman Tim Coremans faalde de Oranje-international niet. Zes minuten later was het weer raak voor de Amsterdammers. Hakim Ziyech ontving de bal van Dusan Tadic en schoot de 2-0 binnen.

In de tweede helft had Ajax een korter tijdsbestek om tweemaal te scoren. In de 58e minuut kreeg Ajax een penalty voor een handsbal van Sparta-verdediger Dirk Abels. Dusan Tadic faalde vanaf elf meter niet. Nog geen twee minuten later gaf diezelfde Tadic de bal hoog voor het doel van Sparta, Hakim Ziyech rondde uit een volley koeltjes af. Sparta deed een kwartier voor tijd wat terug via Halil Dervisoglu. Hij rondde af op aangeven van Bryan Smeets.

Sparta staat door de nederlaag op de vijfde plek in de competitie, met acht punten uit vijf wedstrijden. AZ en PSV kunnen de Spangenaren nog achterhalen. De nederlaag brengt ook een einde aan een reeks van vier wedstrijden waarin Sparta ongeslagen bleef.

Opstelling

Coremans; Abels, Mattheij, Vriends, Faye; Auassar (12’Laros Duarte), Rigo (65’ Veldwijk), Harroui, Smeets; Rayhi, Dervisoglu (75’ Piroe)

Scoreverloop

25' 0-1 Quincy Promes

31' 0-2 Hakim Ziyech

58' 0-3 Dusan Tadic (strafschop)

60' 0-4 Hakim Ziyech

75' 1-4 Halil Dervisoglu