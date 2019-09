Gouden tip ontbreekt ook na 23 jaar in moordzaak Spijkenisser Sabrina

De politie hoopt er 23 jaar na dato alsnog achter te komen wie Sabrina Pelizzon uit Spijkenisse om het leven bracht. In augustus 1996 werd haar lichaam van de 18-jarige Sabrina gevonden aan de oever van de Oosterschelde. De zaak van Sabrina Pelizzon staat deze maand op de cold case kalender, in de hoop op nieuwe tips.

Het is zondagmiddag 18 augustus 1996 als twee jongens langs de Oosterschelde bij Viane op Schouwen-Duiveland fietsen. Ze zien een lichaam liggen op de schorren langs de oever.

Ze schakelen de politie in. Die constateert dat het om een jonge vrouw gaat die door verwurging om het leven is gekomen. Pas na enkele dagen wordt duidelijk dat het Sabrina Pelizzon uit Spijkenisse is. Maar wie haar vermoordde is 23 jaar later nog altijd de vraag.

Gedurende het onderzoek dat volgt, worden meerdere verdachten aangehouden volgens Willem van Hooijdonk van de politie Zeeland-West-Brabant. "Mensen uit haar vriendenkring. Maar uiteindelijk hebben we die weer moeten laten gaan, omdat we het bewijs niet rond kregen."

Saillant detail is dat één van de verdachten van destijds, Patrick V., later is veroordeeld voor een andere, dubbele moord in 1997. Viola Schilte en Ronald van Hunnik werden om het leven gebracht na een ruzie om een hennepkwekerij in de Gildenwijk in Spijkenisse. Ook de laatste jaren kwam de man nog geregeld in het nieuws.



Sabrina, die nog thuis woonde, was volgens haar ouders een lief, spontaan en vrolijk meisje, maar ook wel wat naïef. Grote vraag is natuurlijk wat het motief is geweest om haar om het leven te brengen. "Omdat we niemand voor de rechtbank hebben kunnen brengen, is een motief ook niet duidelijk geworden", aldus Van Hooijdonk.

Loslippig

Uit berichtgeving van destijds en een uitzending van Peter R. de Vries in 2000 komt naar voren dat vrienden mogelijk boos op haar waren, omdat ze iets te loslippig was geweest tegenover de politie. Sabrina en drie vrienden werden na een vakantie op Curaçao namelijk aangehouden omdat er een verdenking bestond dat de trip gefinancierd was met crimineel verdiend geld. Dit speelde enkele maanden voor haar dood.

De politie denkt dat Sabrina Pelizzon niet is vermoord op de plek waar ze gevonden is, maar al eerder. "In haar ouderlijk huis zijn verdachte zaken aangetroffen. Zo was de woning flink schoongemaakt met bleekmiddel. Daarnaast werd ze aangetroffen in een dekbedovertrek dat uit de woning verdwenen was. Ook lagen er een paar handdoeken bij haar lichaam die uit het huis afkomstig waren."

Plek

Toch lijkt de plek waar Sabrina gevonden is, aan de oever van de Oosterschelde, niet volstrekt willekeurig gekozen te zijn. "We weten uit ervaring dat daders heel vaak een dumpplek uitkiezen die voor hen bekend is. Bijvoorbeeld van vroeger of vakanties. Want waarom zou je zeventig kilometer gaan rijden vanuit Spijkenisse?"

De politie heeft de onopgeloste zaak van de moord op Sabrina Pelizzon op de coldcasekalender van dit jaar gezet. De kalender bevat in totaal 52 cold cases, voor elke week één. Rechercheurs brengen daarmee langlopende zaken opnieuw onder de aandacht, hopend op een doorbraak.

15 duizend euro

Het is niet zo dat de zaak van Sabrina Pelizzon heropend is. Alleen bij serieuze nieuwe tips, wordt opnieuw een team op de zaak gezet. En hoop op die tips heeft Willem van Hooijdonk zeker. "We zijn er van overtuigd dat er mensen zijn die weten wie Sabrina Pelizzon vermoord heeft. We hopen dat ze na al die jaren alsnog willen praten. Dat kan ook anoniem. Voor de gouden tip ligt een beloning van 15 duizend euro klaar."

Hoewel de familie niet wil meewerken aan interviews, is ze wel blij met de aandacht. Volgens de politie hoopt de familie uit de grond van hun hart dat eindelijk duidelijk wie verantwoordelijk is voor de dood van Sabrina.