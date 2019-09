Feyenoord wint van Willem II

Feyenoord heeft de eerste zege van het seizoen te pakken. In een moeizame wedstrijd bracht een benutte strafschop van Steven Berghuis de 1-0 zege in Tilburg op Willem II.

In de eerste helft was Feyenoord het dichtst bij een goal. Orkun Kökçü raakte de lat en Luis Sinisterra schoot vrijstaand naast de goal van Willem II. Toch waren er ook speldenprikjes van de Tilburgers. Sebastian Hólmen schoof de bal uit een corner naast terwijl Vangelis Pavlidis de voeten van Feyenoord-doelman Kenneth Vermeer vond.

In de eerste fase na rust was Willem II beter. Mats Köhlert kreeg na vier minuten in de tweede helft de grootste kans. Vrijstaand kon hij het Feyenoorddoel onder vuur nemen, maar Eric Botteghin stortte zich ternauwernood voor het schot van de Duitser. Na een goede individuele actie van Sinisterra verdiende Feyenoord een penalty door een onbehouwen tackle van Justin Ogenia. Steven Berghuis schoot de strafschop rechtsonder in het Tilburgse doel. In de slotfase had Elton Kabangu de gelijkmaker op de schoen. Paul Gladon liep echter in de weg waardoor Kabangu de bal meters naast schoot.

Feyenoord heeft uit vier wedstrijden zes punten in de eredivisie. De Rotterdammers stijgen door de zege naar de negende plaats in de competitie. Feyenoord blijft in de eredivisie ongeslagen met één zege en drie gelijke spelen.

Opstelling

Vermeer; Karsdorp (62’ Geertruida), Botteghin, Ié, Haps; Fer, Kökçü (87’ Kökçü), Tapia; Sinisterra, Narsingh (59’ Bannis), Berghuis

Scoreverloop

74' Steven Berghuis (strafschop)