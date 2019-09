Politie zet motorrijders aan de kant voor reeks verkeersovertredingen

De politie heeft zondagmiddag op de N57 bij het tankstation bij Vierpolders bijna 200 motorrijders aan de kant gezet. Verschillende weggebruikers hadden de politie gebeld over het weggedrag van de groep.

Ze zouden onder meer andere weggebruikers hebben afgesneden op de A15 en over doorgetrokken strepen zijn gereden. Ook reden de motorrijders volgens de meldingen over de vluchtstrook en haalden ze rechts in.

Volgens een politiewoordvoerder ging het om een groep van ruim 200 motorrijders. Een groot deel daarvan is aan de kant gezet.

Alle kentekens en de persoonsgegevens zijn genoteerd. Omdat de politie de overtredingen op de A15 niet zelf gezien heeft, worden daar geen boetes voor uitgedeeld.

Wel kan op basis van camerabeelden beboet worden voor de snelheidsovertredingen en kan beboet worden voor eventuele overtredingen die de politie op de provinciale weg heeft gezien.