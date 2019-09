Waar is dat (Eurovisie) feestje in Rotterdam ? Het borrelt al van de ideeën

Er komt een rode loper, een Eurovisiedorp en feestjes, heel veel feestjes. Er is nog niet veel bekend over festiviteiten tijdens de twee weken in mei 2020 dat Rotterdam de gaststad is van het Eurovisie Songfestival.

Maar het borrelt van de suggesties om de Eurovision in de stad te vieren.

Nico Musebrink artistiek manager van Rotterdam Pride zegt dat er binnenkort een brandstormsessie is waar de beste ideeën moeten op borrelen. "We gaan met meerdere mensen en organisaties zitten, zoals met Rotterdam Festivals, NPO, Ted Langenbach en Vrije Volk Festival. Er moet een stadsprogrammering komen, we gaan er tof ding van maken, een hele happening voor de stad."

In gesprek

Musebrink vindt het belangrijk dat Rotterdam Pride ook het gesprek aangaat met bezoekers en Rotterdammers. "We willen graag onderzoeken waarom het Eurovisie Songfestival zo belangrijk is voor de LHBTI community (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen). Ik vind het belangrijk om te laten zien aan andere landen dat het OK is om te zijn wie je bent en om te houden van wie je houdt. "

Marc Kabbedijk, eigenaar van gay-café Ferry Store zit niet zo op een emancipatie-boodschap te wachten. "Het songfestival staat los van politiek. Het is gewoon gezellig en het is feest. Dus laten we er een feest van maken en laat die emancipatie even liggen. Gewoon homo's, muziek, feest, handel en klaar!"

Meezingfeest

Er is al een meerdaags feestje aangekondigd zegt Kabbedijk: "Er komt een Keer Weer Parade, een heel groot leuk gratis muziekfestijn voor Café de Keer Weer met A-kwaliteit artiesten, dat wordt een groot meezingfeest, vijf dagen lang."

Onder bezoekers die op het terras van Ferry zitten, borrelen nog meer gedachtes op om Eurovisie te vieren in de stad.

Rudi Jongbloed, naar eigen zeggen een echte Rotterdammert, vindt dat bijvoorbeeld de Rotterdamse pleinen moeten worden ingezet. "We hebben prachtige pleinen, laten daar wat podia neerzetten met Nederlandse muziek maar ook urban en de hele culturele smeltkroes van Rotterdam."

Rob Jacobs die met zijn vrienden wat borrelhapjes naar binnen werkt, gooit het meer op de haven. "We zijn toch een havenstad, dus je moet misschien iets doen met boten op het water. Een aantal cruiseschepen neerleggen en daar een hele delegatie inproppen."

Kampioenfeest

Terrasbezoeker Jan Kabbedijk ziet wel een kleine complicatie in die meidagen van 2020. "Het valt natuurlijk samen met het kampioenfeest van Feyenoord. Dat geeft voor de stad misschien wat problemen. Maar het zal wel een heel leuk feestje worden met mekaar."