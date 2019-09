Henk Fraser: 'Ondanks de nederlaag van Sparta is mijn vertrouwen in de groep toegenomen'

Voor Sparta was de koppositie van de eredivisie in zicht, maar op Het kasteel won Ajax met 1-4. Na afloop van de wedstrijd was trainer Henk Fraser realistisch.

"Ik denk dat er een iets te groot verschil is qua uitslag. De eerste twee goals zijn te voorkomen, daar hebben we zelf een groot aandeel in."

Sparta begon goed aan de wedstrijd en kon de eerste twintig minuten goed mee met de regerend landskampioen. "We hadden kunnen scoren en als we wat minder zelfzuchtig waren geweest, dan hadden we een goal moeten maken", zegt Fraser. "We spelen tegen een Europese topploeg, dan is dit een uitslag waar zij naartoe kunnen gaan. Dat is niet super negatief, eerder realistisch. We hadden alleen gehoopt er langer een wedstrijd van te maken."

'Aangenaam verrast'



Toch zal de eerste nederlaag van het seizoen bitter smaken bij Sparta, dat op meer had gehoopt tegen Ajax. Fraser is kritisch op zijn ploeg, maar werd ook aangenaam verrast: "1-4 is gewoon een pak slaag. Maar hoe gek het ook klinkt, de jongens hebben mij in een aantal opzichten aangenaam verbaasd. Toch moet een aantal zaken er echt uit, want dat kost je wedstrijden."

Na de wedstrijd was Jurgen Mattheij kritisch op zichzelf, nadat hij bij twee doelpunten niet bracht wat hij graag zou willen. "Ik verdedigde als een amateur", zei de centrale verdediger na afloop.

Henk Fraser was na afloop blij met de de uitspraken van Mattheij: "Vorig jaar moest ik mensen overtuigen van wat hij nu zelf zegt. Er is niets beter dan zelfkritisch te zijn, dat helpt trainers. De combinatie van deze wedstrijd en de mentaliteit van een aantal nieuwe jongens die gekomen zijn, waarin ze een toegevoegde waarde zijn, dat gaat ons een hoop brengen dit seizoen."

De nederlaag tegen Ajax neemt niet weg dat Sparta uitstekend aan het seizoen is gestart. Toch moet Sparta volgens Fraser op een aantal fronten verbeteren: "We waren slordig in sommige momenten. Ik wil niemand beledigen, maar dat is wel kwaliteit. Een aantal spelers ontwikkelt zich heel goed en dit soort wedstrijden helpt mij wel goed op weg. Het was een ontzettend zware test tegen een uitstekende ploeg."

