Leroy Fer na zege Feyenoord: 'Niet goed gevoetbald, wel passie en strijd'

Feyenoord boekte zondag de eerste competitiezege van dit seizoen. Een benutte penalty van Steven Berghuis was voldoende voor drie punten. De winst in Tilburg kwam moeizaam tot stand. "We hebben veel strijd geleverd", vindt middenvelder Leroy Fer.

"Dat na een lange reis (na de Europese wedstrijd bij Hapoel Beer Sheva in Israel, red.), we zijn pas vrijdag teruggekomen. Het voetbal was niet goed, maar er was wel passie en strijd. Een compliment aan het hele team, we zaten er wel doorheen, maar hebben hard gewerkt."

"Na drie gelijke spelen nu winnen bij Willem II, een goede ploeg. Lekker om drie punten mee naar huis te nemen", aldus Fer.