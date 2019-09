Jaap Stam na eerste competitiezege Feyenoord: 'Ik ben opgelucht'

Feyenoord heeft na vier wedstrijden de eerste overwinning in de competitie geboekt. In Tilburg waren de Rotterdammers met 1-0 te sterk voor Willem II. Trainer Jaap Stam is opgelucht met de eerste competitiezege van het seizoen.

"Ik ben opgelucht. Het is altijd prettig om te winnen. Toen we niet wonnen waren we op zoek naar de eerste zege. Die is nu bewerkstelligd, dus ik ben wel opgelucht."

Volgens Stam is de zege voor Feyenoord wel verdiend. "Ik denk dat Willem II ook een groot aandeel in het spel heeft gehad. maar we hebben een zware week achter de rug met reizen. Dat we de spelers weer fit moeten krijgen voor deze pot. Dan kunnen we als Feyenoord niet verwachten dat we de wedstrijd totaal domineren. Daarom ben ik heel trots en blij hoe de ploeg zich verweerd heeft en het karakter dat ze getoond hebben."

Nijhuis

De hoofdtrainer van Feyenoord was uiterst ontevreden over scheidsrechter Bas Nijhuis. Stam kreeg het vroeg in de wedstrijd al aan de stok met de arbiter. "je bent als trainer emotioneel langs de lijn. Je geeft dingen aan als je ze ziet gebeuren bij ons. Dan wil je er wat van zeggen als het onterecht is. Dat gebeurt niet op een vervelende manier. Dan komt de scheidsrechter naar me toe en begint gelijk te dreigen met rode kaarten en vanuit het veld bepaalde bewegingen gaat maken en roepen. Ik denk dat het niet zo hoort", aldus Stam over het optreden van Nijhuis.

Bekijk het volledige interview met Jaap Stam bovenaan het artikel.