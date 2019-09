Denzel James van Sparta naar Noordwijk

James werd afgelopen zomer aangetrokken door Sparta, dat de buitenspeler oppikte bij Noordwijk. Een gebrek aan speeltijd in het keurkorps van Henk Fraser en het niet mee kunnen spelen met Jong Sparta, James is met zijn 25 jaar te oud, liggen ten grondslag aan de terugkeer James. De aanvaller kwam niet in actie tijdens officiële duels van Sparta.