'Shishalounges hebben boel niet op orde'

Verschillende horecagelegenheden in Rotterdam hebben de boel niet op orde. Zo werken er minderjarigen, is de hoeveelheid koolmonoxide in de zaak te hoog en staan werknemers niet op de loonlijst.

Ook is het mis met de vergunningen of wordt in de zaak gerookt, meldt de politie Charlois na controle van de bedrijven.

Om welke horecazaken het gaat, is niet bekendgemaakt. De gemeente beslist wat er met de bedrijven die in overtreding zijn, gaat gebeuren. Volgens wethouder Bert Wijbenga, die mee was bij de controle, gaat het in ieder geval om een aantal shishalounges.