Inklimmers zorgen voor vertraging bij Stena Line

De veerboot van Hoek van Holland naar het Engelse Harwich is zondagavond met een paar uur vertraging vertrokken. Er werd gezocht naar inklimmers. Het schip had om 22.00 uur moeten uitvaren, maar verliet de haven pas rond middernacht.

"We kregen een melding dat er mogelijk vreemdelingen aan boord waren gekomen", zegt een woordvoerder van de marechaussee tegen de NOS. "Die zijn we toen in en rond de ferry gaan zoeken met honden."

Bij de zoekactie werden ook boten ingezet om in het water te zoeken.

Uiteindelijk zijn drie mannen met de Marokkaanse nationaliteit aangetroffen. Ze zaten aan boord tussen de vrachtwagens. "De mannen zitten nu in vreemdelingenbewaring en we gaan hun reisroute proberen te achterhalen", laat de marechaussee weten.

Koelwagen

In Hoek van Holland worden vaker inklimmers gevonden, die illegaal naar Engeland proberen te komen. Begin vorige maand haalde de marechaussee nog 21 mensen uit een koelwagen.

Branchevereniging Transport en Logistiek Nederland waarschuwde daarna dat het aantal inklimmers na de Brexit mogelijk gaat stijgen. Door langere wachttijden bij de grensovergangen wordt het volgens TLN makkelijker om aan boord van een vrachtwagen te klimmen.