Vakbond: celstraf bij geweld tegen agenten

Koenen reageert daarmee op het vele geweld, waarmee de de Rotterdamse politie te maken heeft. Vrijdag werd op de Westzeedijk in Rotterdam een agent knock-out geslagen toen hij een rumoerige trouwstoet wilde aanhouden. Een dag later brak een agent een arm toen een arrestant zich bij zijn aanhouding verzette. Twee collega's liepen schaafwonden op.

Koenen: "Het is ongelooflijk dat mensen om de minste of geringste reden geweld gebruiken tegen politieambtenaren. De ACP is van mening dat er hard moet worden opgetreden tegen dit soort personen."

In het eerste half jaar van 2019 zijn er landelijk ruim 5 duizend gevallen geregistreerd waarbij geweld werd gebruikt tegen agenten. In Rotterdam ging het om zo'n achthonderd kwesties. "Rotterdam is een van de eenheden met de meeste incidenten", weet de vakbondsman.

De daders komen nu te makkelijk weg, vindt Koene. "Er is wel een strafverzwaring gekomen voor geweld tegen hulpverleners. Maar het is nog steeds zo dat mensen taakstraffen krijgen. Dan moeten ze een aantal uur gaan schoffelen. Dat is, ook in de ogen van veel daders, een lachertje. Het wordt bijna stoer gevonden dat mensen een taakstraf krijgen. Wij pleiten voor een vrijheidsstraf. Personen die geweld gebruiken tegen politiemensen of andere hulpverleners moeten gewoon in de cel verdwijnen."

