Rotterdam tweede op lijst geweld tegen agenten, Den Haag koploper

Op de Westzeedijk in Rotterdam werd vrijdag een agent van achteren aangevallen. Hij was enige tijd bewusteloos.

Bij de Politie Eenheid Den Haag zijn in de eerste helft van dit jaar de meeste gevallen van geweld tegen agenten geregistreerd. Rotterdam komt op de tweede plaats en Oost-Nederland op de derde. Dat blijkt uit cijfers waarover politievakbond ACP beschikt. De incidenten variëren van het bespuwen van agenten tot zware mishandeling.

In Den Haag ging het om 851 gevallen, in Rotterdam om 808 en in Oost-Nederland om 792. Utrecht en Amsterdam scoren met respectievelijk 487 en 315 een stuk lager.

Vakbondsman Erwin Koenen plaatst direct kanttekeningen bij de lage cijfers uit de hoofdstad. "Dat lijkt me stug. Misschien heeft het Amsterdamse korps de gevallen van geweld niet of in elk geval anders

vastgelegd."

Over de hoge cijfers uit Oost-Nederland zegt hij: "Er zijn daar niet echt grote steden. Maar het gaat hier om de grootste eenheid van het land, die werkt in een enorm uitgestrekt gebied."

De ACP wil dat geweld tegen agenten zwaarder wordt bestraft. Volgens de bond komen daders nu nog te vaak met een taakstraf weg. De ACP noemt dat "een lachertje".

De vakbond roert zich nadat afgelopen weekeinde meerdere Rotterdamse agenten gewond raakten tijdens hun werk. Zo werd vrijdag een agent die een rumoerige trouwstoet staande hield knock-out geslagen.



Een dag later liep een collega een gebroken arm op bij een arrestatie. Twee andere agenten hielden er schaafwonden aan over.



Zaterdag ramde een auto ook een politiebus. De bestuurder wordt poging tot doodslag ten laste gelegd.