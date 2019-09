Meer winst voor Eneco

Het hoofdkantoor van het bedrijf in Rotterdam

Energiebedrijf Eneco heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een hogere omzet en winst geboekt. De Rotterdamse onderneming zette meer stroom, warmte en gas af, onder meer dankzij een paar overnames. Ook had Eneco minder kosten. Het bedrijf sneed fors in het personeelsbestand.