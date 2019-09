Podcast: "Feyenoord wil nog meer spelers halen, maar kan alleen nog huren"

In onze wekelijkse podcast van de sportredactie van RTV Rijnmond gaat het natuurlijk over de naderende sluiting van de transfermarkt. Gaat er nog iets gebeuren bij Feyenoord en Sparta?

"Marcos Senesi gaat komen, maar nu is het potje bij Feyenoord wel leeg. De club wil nog een aanvaller, en misschien zelfs nog een verdediger, maar is afhankelijk van huurconstructies om nog iets te doen. De kans wordt per uur kleiner," zegt Feyenoord-watcher Dennis van Eersel.

Ook hebben we aandacht voor de eerste maand van de eerste divisie, waarin Excelsior en FC Dordrecht het seizoen totaal verschillend zijn begonnen.

Luister hierboven naar de podcast met Frank Stout, Sinclair Bischop, Dennis van Eersel en Dennis Kranenburg.