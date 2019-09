Meneer Otte in zijn stoel met kogelgat

Ze zijn nog maar amper bekomen van de schrik, de bewoners van een flat aan de Langeplaat in Rozenburg die in de nacht van zondag op maandag onder vuur werd genomen.

Meneer Otte en zijn vrouw zijn één van de bewoners die aan de dood zijn ontsnapt. Hun woning werd geraakt door twee kogels. Eéntje schoot door een stoel en miste meneer Otte's hoofd op slechts een paar centimeter.

In totaal zijn vier woningen beschoten, zegt de politie. Naar de dader of daders wordt op dit moment nog hard gezocht. Kogelhulzen werden ook in de omliggende straten gevonden.

'Een paar centimeter opzij en de kogel zat in mijn nek':