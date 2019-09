Minister Slob onthult met druk op de knop nieuw logo Rijnmond

De nieuwe huisstijl gaat gepaard met de nieuwe koers die Rijnmond gaat varen. De 'RTV' voor Rijnmond verdwijnt: de regionale omroep is ten slotte meer dan alleen radio en televisie. Via de verschillende online platforms bereiken de journalistieke verhalen de Rijnmonder meer dan voorheen. Daarmee staat Rijnmond dieper in de samenleving en weet wat er speelt.

Letter R

Minister Slob had maandagmiddag de eer om het nieuwe logo te onthullen. In het vernieuwde logo staat de letter 'R' centraal. Daarin komen verschillende elementen uit de regio terug.

De R bestaat uit een vloeiende ronde lijn, als metafoor voor de Maas die de regio doorkruist. De buitenkant is hoekig en weerspiegelt het rauwe randje van de grote stad. De binnenzijde heeft ronde 'zachte' hoeken, die staan voor het sociale menselijke aspect van de regio.

Wij zijn erbij!

Bert Klaver, algemeen directeur van Rijnmond, ziet dat de regionale omroep het publiek steeds beter bereikt op radio, tv en online. "Op meer plekken in de provincie en tussen de mensen. Wij zijn erbij! Van en voor de bewoners van de provincie Zuid-Holland-Zuid. Onze vernieuwde koers markeren we graag op een feestelijke manier, met ons nieuwe logo en beeldmerk."

Hoofdredacteur Ib Haarsma vindt dat het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl goed bij Rijnmond passen. "We willen een open bedrijf zijn, dat er is voor de 1,8 miljoen mensen in het gebied. We willen samen met hen bouwen aan een netwerk waarin iedereen zich gehoord en gezien voelt." Daarbij laten we ons niet leiden door Twitter en wat de kranten schrijven. "Wij laten ons inspireren door wat de mensen in onze regio werkelijk bezig houdt."