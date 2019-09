Video: okapi bevalt van dochtertje in Diergaarde Blijdorp

In Diergaarde Blijdorp is maandag even voor 12:00 uur een okapi geboren. Moeder Kamina en dochter maken het goed, laat de dierentuin weten.

Het jong stond binnen een half uur op haar poten en nog een half uur later dronk ze bij haar moeder. Voor bezoekers blijft de okapi nog even uit het zicht, maar ze is wel te zien via webcams op de website.

Moeder Kamina is in Rotterdam geboren. Blijdorp heeft een lange historie met okapi's. In 1957 kwamen de eerste dieren naar Rotterdam. Toen was er nog niet veel bekend over deze mysterieuze diersoort. Okapi’s zijn pas begin vorige eeuw voor het eerst ontdekt door Europeanen. Blijdorp heeft vanaf het begin veel succes gehad met de voortplanting. jong. Tot nu toe heeft zij altijd om en om een dochter en een zoon gebaard.

Voor moeder Kamina is het het zevende jong. Het vorige jong, Gerrit, is nog steeds in Blijdorp te zien. De vader is Ngwani. Kamina’s dochter M’buti is ook drachtig. Haar jong wordt over een maand of vier verwacht.