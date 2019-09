Man aangehouden in verband met smokkel grote partij cocaïne

De politie heeft maandagmorgen een 27-jarige Rotterdammer opgepakt. Hij wordt verdacht betrokken te zijn bij smokkel van een grote partij cocaïne. Begin juni werd in de haven van Rotterdam 720 kilo coke gevonden in een container met bananen.

De man is aangehouden in zijn woning waar volgens de politie een aanzienlijk geldbedrag is gevonden.

De politie sluit niet uit dat de smokkel ook in verband staat met de vermissing van de 26-jarige Rotterdammer Mohamed Anaya. Die wordt sinds 14 juni van dit jaar vermist.