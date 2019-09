Ook voor de Boterhammen-Man begint het nieuwe schooljaar

Maandagmorgen, Huis van de Wijk Irene in Rotterdam-Bloemhof. Johan heeft zes weken 'vrij' gehad, maar knipt het licht in de keuken weer aan. "Ik heb er weer zin in", zegt hij. Tegelijkertijd zou hij ook het liefst hebben dat zijn gesmeer niet meer nodig was.

Lege brooddoos

Met Project Niet Graag Een Lege Maag vult Johan sinds zo'n twee jaar de magen van kinderen die met een lege brooddoos naar school gaan. Hij smeert, doet er een pakje drinken bij en liefst ook een stukje fruit. Het idee werd geboren nadat zijn zoon vroeg of hij voortaan extra boterhammen mee mocht voor een hongerig vriendje. Dat raakte Johan diep.

Van het een kwam het ander en al snel stond hij voor soms zestig kinderen op verschillende scholen te smeren. "We zijn er streng op of kinderen het wel echt nodig hebben. Niet iedereen komt in aanmerking. Scholen oordelen of kinderen echt structureel honger hebben op school."

Dream or Donate

Zijn initiatief groeide als kool, kreeg veel waardering van burgers en politiek en hij ontving duizenden euro's aan donaties. Hij liet het project crowdfunden via het platform Dream or Donate dat vorige week ineens offline ging . Het zou gehackt zijn, al wijzen er ook vingers naar de oprichter.

"We hadden nog 700 euro staan en ik wist eigenlijk meteen dat het mis was. Uitbetalingen verliepen altijd prima, maar ineens waren ze niet meer bereikbaar. Ik was eerst heel boos, maar heb daarna de knop omgezet. We moeten door, ik hoop dat het allemaal weer goed komt."

Muurlink verwacht dat het over een maand penibel gaat worden. Er moet dus geld bij. Hij heeft speciaal een stichting met eigen rekeningnummer opgericht om de zaken voortaan meer in eigen hand te kunnen houden. Op zijn Facebook-pagina kun je nu een betaalverzoek invullen en op die manier via telefoon of computer betalen.