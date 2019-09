Roeiers, de onmisbare helden van de Rotterdamse haven

Wilko Risseeuw is al langer dan twintig jaar roeier bij de Koninklijke Roeiers Vereniging Eendacht (KRVE). Hij legt uit dat het werk ontzettend pittig kan zijn. "Het werk is fysiek zwaar. Het is veel klimmen en klauteren. In de kou en hitte. Door weer en wind. Elk jaargetijde. Dag en nacht. Dat is niet voor iedereen vol te houden", legt hij uit.

De KRVE bestaat al meer dan honderd jaar. Met een zogeheten vlet, een soort werkboot, varen de werknemers naar het betreffende schip toe. De trossen worden opgepakt en meegenomen naar de kant, waar collega-roeiers de tros vastmaken aan een afmeerconstructie. Hoewel de werknemers - nagenoeg alleen maar mannen - allang niet meer vanaf roeiboten werken, is de naam van het beroep onveranderd gebleven.

Dat de roeiers belangrijk werk uitvoeren, staat buiten kijf. Zonder de ruim driehonderd leden van de Koninklijke Roeiers Vereniging Eendacht kunnen de schepen namelijk niet aanmeren in de Rotterdamse haven. Dat betekent dat er geen producten aan land kunnen komen, of kunnen vertrekken naar het buitenland.

Hoewel Wilko al jaren in het vak ziet, blijft hij het werk ontzettend leuk vinden. "Uiteraard baal je wel eens, als het slecht weer is bijvoorbeeld of je voelt je niet zo lekker. Maar eigenlijk geniet ik nog elke dag."