Aboutaleb wil in gesprek met gemeenschappen over trouwstoeten

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam is geschrokken van het nieuws dat een agent tegen de grond is geslagen toen hij deelnemers van een trouwstoet aansprak op hun gedrag in het verkeer. "Schandalig", zegt de burgemeester op Radio Rijnmond. "Ik heb er geen woorden voor. Er moet een einde aan komen."

"Het is een fenomeen dat we helaas kennen in Rotterdam, als het gaat om het verstoren van de orde en het verkeer", zegt Aboutaleb over trouwstoeten.

Een groot probleem wil de burgemeester het niet noemen. "Er zijn natuurlijk ook mensen die zich keurig netjes gedragen. We hebben hier te maken met bijna een soort subcultuur, aangehangen door vooral Turkse en Marokkaanse mensen. Die hebben een beeld van het land van herkomst, waar tot diep in de nacht bruiloftsstoeten door steden rijden, mensen wakker houden en maling hebben aan alles en iedereen. Die denken dat dat hier ook kan", legt Aboutaleb uit. Er wordt regelmatig opgetreden in Rotterdam. "Daar zijn we scherp op."

Onacceptabel

"Maar als je vervolgens wanneer je terecht wordt gewezen een politieagent neersabelt, dat is onacceptabel", gaat Aboutaleb verder. Hij gaat dinsdag in de zogenaamde driehoek vragen aan de hoofdofficier van justitie wat die gaat doen. De driehoek is een overleg tussen de burgemeester, politie en justitie.

"Waar het misgaat is dat trouwstoeten denken zich niet te hoeven houden aan de verkeersregels", zegt de burgemeester. Hij noemt het uit autoramen hangen, met vlaggen zwaaien, langzaam rijden en toeteren.

Naast het strenge politieoptreden, ziet Aboutaleb ook andere wegen om dit soort overlast de kop in te drukken: "Er ligt hier ook een taak voor ons om met die gemeenschappen in gesprek te gaan en nog eens een keer duidelijk maken dat we hen een fantastische bruiloft gunnen, maar dat dit zo niet kan in de openbare ruimte. En als dat dan toch gebeurt en je wordt aangesproken door een politieagent, dan hoor je te gehoorzamen."

Verkeersregels zijn verkeersregels

Volgens de burgemeester begint het te escaleren. Hij wil kijken of er leiderschap in die gemeenschap is om de boodschap verder te dragen. "Het is niet goed voor het imago van die gemeenschappen."

Volgens Aboutaleb zijn er mensen die denken de politie bij een trouwstoet niet zo moeilijk zal doen: "Het is tenslotte een feest. Maar als je de veiligheid van anderen in gevaar brengt, dan treedt de politie wel degelijk op. Verkeersregels zijn verkeersregels"

Er hoeft daarom ook geen speciale wetgeving te komen, legt Aboutaleb uit. "We hebben gewoon verkeersregels. Het zijn goede regels, daar moet iedereen zich aan houden."