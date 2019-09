Excelsior haalt spits Stijn Meijer

De geboren Aalsmeerder kwam in de jeugd uit voor FC Utrecht, FC Twente, Willem II en het Spaanse Deportivo Lugo. Daarnaast liep Meijer ook nog stage bij FC Porto. Meijer brak vorig jaar door in het eerste elftal van Almere City. In 30 wedstrijden in de eerste divisie scoorde de rechtsbenige aanvaller zes keer en gaf vijf assists.

Meijer is blij met zijn overstap. "De gesprekken die ik heb gevoerd met algemeen directeur Ferry de Haan en hoofdtrainer Ricardo Moniz waren heel positief. Zij lieten merken mij heel graag te willen hebben. Ik denk dat Moniz een goede trainer is, die past bij mij. Ik ben een behoorlijk eigenzinnige speler en dat is hij volgens mij ook. Tegelijkertijd zit hij er heel kort op en daardoor denk ik dat ik veel van hem kan leren en mezelf kan ontwikkelen."

Meijer is inzetbaar voor het treffen van aanstaande zondag tegen Go Ahead Eagles.