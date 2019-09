Zijn lawaairadars het einde van geluidsoverlast auto's en motoren in het centrum?

Als het aan Hennie van Schaik ligt komen lang De Meent, de Witte De Withstraat en de Coolsingel een soort flitspalen te staan die automatisch bekeuringen schrijft voor bovenmatig geluid van verkeer. Van Schaik zit namens Leefbaar Rotterdam in de gebiedscommissie Rotterdam-Centrum. Hij is de overlast van auto's en motoren in de binnenstad die enorm veel herrie maken zat.

"Er zijn al veel bekeuringen uitgeschreven voor lawaai van motoren en auto's, maar de politie kan niet altijd die mankracht inzetten", legt Van Schaik uit. "Nou gaan ze in Frankrijk een proef doen met vijftig lawaairadars." Van Schaik wil graag eenzelfde proef in het centrum van Rotterdam. De apparaten bestaan uit vier microfoons die de herkomst van de herrie achterhalen en dan op basis van camerabeelden ziet wie de boosdoener is.

Medewerkers van horecagelegenheden aan De Meent vinden het een puik idee. Ze herkennen het probleem. "Vooral in de zomermaanden", zegt Mick. "Soms is het moeilijk om met mensen te praten zelfs, zo hard is het."

Zelfde auto's, zelfde gezichten

"Op een of andere manier zien we de auto's vaker terugkomen", zegt ook Melissa. "We zeggen altijd: als we je de eerste zes keer nog niet gezien hebben, zien we je de zevende wel, want ze komen altijd met dezelfde auto's en dezelfde gezichten door de straat rijden."

Melissa denkt dat ze het er expres om doen. "Zeker weten. Bij ons op het terras wordt de politie wel eens gebeld. Daar reageert de politie ook op. Er staat wel eens een busje die het in de gaten houdt. Maar zodra het busje weg is, begint het weer."

Ze hoopt dat de lawaairadars een oplossing zijn voor het probleem. "Ik vind het zelf een heel goed idee!"

"In het weekend willen ze graag hun auto showen met flink lawaai", zegt Hennie van Schaik van de gebiedscommissie over de overlastbezorgers. "Mensen schrikken, scooteralarmen gaan af, zoveel decibel is het. Ik ga het donderdag in de gebiedscommissie voorleggen. Ik denk dat niemand tegen is. We gaan een ongevraagd advies geven aan het college om die dingen te plaatsen."

Ook Dennis Tak van de PvdA is enthousiast en belooft het college van Rotterdam vragen te stellen over de apparaten.