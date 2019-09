Minister over geweld tegen agenten: zwaarder straffen, maar ook taak voor samenleving

Twee incidenten kwamen afgelopen week prominent in het nieuws. Op vrijdag werd in Rotterdam een agent bewusteloos geslagen door iemand uit een bruiloftsstoet. Zaterdag brak een agent een arm tijdens een aanhouding.

"Het gaat hier om duizenden incidenten per jaar. Ik vind dat we dat absoluut niet moeten accepteren in onze maatschappij", zegt de minister op Radio Rijnmond. "Je gedraagt je normaal tegen hulpverleners."

"Politiemensen zijn mensen die er voor ons zijn. Die een stap naar voren zetten als andere mensen naar achteren gaan", gaat hij verder. "Ze hebben een maatschappelijke roeping voor rust en orde op straat. Dan word je aangesproken op je wangedrag en dan deel je een dreun uit, of iemand anders in de groep doet dat."

Waardeloos

De minister opende maandag het jaar van de politieacademie. Zijn toespraak heeft hij op het laatste moment aangepast. "Ik heb respect getoond voor de agent die dit betrof in Rotterdam." Het slachtoffer was een van de kandidaten voor de scriptieprijs. "Waardeloos dat hij niet bij de prijsuitreiking kan zijn."

Het voorstel voor hogere straffen is al door de Tweede Kamer, zegt Grapperhaus. "Ik merk dat daar een hele grote consensus over bestaat."

Naast hogere straffen vindt de minister ook dat de samenleving een taak heeft. "Ik vind dat we tegen onze omgeving moeten zeggen: doe normaal, gedraag je. Het begint op straat bij mensen zelf, bij de mentaliteit." Hij wil dat mensen elkaar aanspreken op agressie tegen hulpverleners. "Heb de moed om te zeggen: doe dat niet."

Hij wijst ten slotte op de impact die dit geweld heeft op slachtoffers. "Het brengt heel veel te weeg. Verwondingen, maar ook psychologische schade. Voor iemands familie en gezin is het heel aangrijpend."