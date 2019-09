Inspraakorgaan Turken: feestvieren kan ook zonder verkeer in gevaar te brengen

De voorzitter van het Inspraakorgaan Turken (IOT), Zeki Baran, doet een oproep aan trouwstoeten om agenten en de omgeving te respecteren. "De politie is van ons allemaal en is er voor onze veiligheid."

"Ook al is het traditie, je hoeft niet te toeteren. Zo gebeurt het ook niet in Turkije of Marokko. Ook daar kun je het verkeer niet in gevaar brengen."

Baran spreekt namens het Inspraakorgaan Turken, dat de belangen van alle Turken behartigt. Hij reageert geschrokken op het nieuws over agent die vrijdagmiddag tegen de grond werd geslagen toen hij deelnemers van een trouwstoet aansprak op hun gedrag. De agent lag enige tijd bewusteloos in het gras langs de Westzeedijk.

"Dit kan niet", zegt Baran. "Ik heb hier geen worden voor, ik betreur dit. Ik wil de gemeenschap oproepen om beelden van het voorval aan de politie te geven. Zodat de waarheid boven water komt."

Baran zegt niet de enige te zijn die is geschrokken. Hij heeft ongeveer dertig telefoontjes ontvangen van Turkse Nederlanders die hem vragen om er iets over te zeggen. "Veel mensen klagen dat ze negatief in beeld komen", zegt Baran.

Hij snapt dat trouwgezelschappen feest willen vieren, maar vindt dat dit ook kan zonder overlast te veroorzaken. "Het gaat om respect voor de verkeersregels, respect voor de politie en respect voor de omgeving."