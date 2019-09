Zorgverzekeraars schorten betalingen aan omstreden Thuiszorgbedrijf Naborgh op

Zorgverzekeraars DSW en CZ hebben afgelopen week per direct hun betalingen opgeschort aan Thuiszorg Naborgh in Rotterdam. Het bedrijf raakte in opspraak door publicaties van KRO-NCRV’s Pointer, Reporter Radio en Follow the Money.

DSW en CZ hebben hun klanten benaderd om voor hen te bemiddelen naar andere zorgaanbieders. Het Schiedamse DSW doet dat vanaf dinsdag ook daadwerkelijk.

Aanleiding hiervoor waren meldingen vorige week bij de verzekeraars dat Naborgh ongekwalificeerd personeel inzet voor medische handelingen. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ontving daarover begin juli berichten.

De commotie leidde tot een toezichtbezoek waarover nog een rapport gepubliceerd moet worden.

Over Thuiszorg Naborgh schreef Follow the Money eerder: "De 29-jarige verpleegkundige Shanna Naborgh (...) richtte het bedrijf in 2015 op, na eerder als zelfstandig verpleegkundige te hebben gewerkt. Twee jaar later had ze zichzelf een miljoen euro winst uitgekeerd."



Nadat Naborgh in opspraak raakte vertrok veel gekwalificeerd personeel. Anderen meldden zich ziek of werden ontslagen.