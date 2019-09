Ziekteverzuim in zorg stijgt naar recordhoogte, 'sector is ziek geworden'

Werknemers in de zorg hebben zich afgelopen jaar meer ziek gemeld en vaker hun baan opgezegd dan het jaar ervoor. Miljardeninjecties van het kabinet in de verpleeghuiszorg, regionale actieplannen en landelijke reclamecampagnes hebben die uitstroom niet kunnen voorkomen.

Dat blijkt uit de jaarlijkse Barometer Nederlandse Gezondheidszorg van adviesbureau EY. Voor het onderzoek spitte het bedrijf 674 zorgjaarrekeningen door.

Het ziekteverzuim steeg volgens EY naar een ‘recordhoogte’ van 5,9 procent. Het verloop kwam in 2018 uit op 15,7 procent, het hoogste niveau in jaren.

De "absoluut zorgelijke" cijfers laten volgens Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt in Tilburg, zien dat de sector "ziek is geworden".

Volgens Wilthagen is een verzuimpercentage van 4 procent al hoog en is tegen de 6 procent "ronduit alarmerend".

Door het snelle personeelsverloop en het hoge ziekteverzuim moesten instellingen het afgelopen jaar meer zzp'ers inhuren, wat weer extra kosten met zich meebracht.

Maandag vond in Den Haag voor het eerst in de geschiedenis een staking plaats van medewerkers in de Jeugdzorg. Ook zij klagen over het snelle verloop, de hoge werkdruk en het forse ziekteverzuim.