Winnaars 48hrs Project werken aan Thelma & Louise-achtig vervolg

Het 48 Hour Film Project Rotterdam is een filmwedstrijd, waarbij deelnemers binnen 48 uur een korte film maken.

De vakjury waardeerde de film met liefst zes awards, waaronder die voor Beste Film. Hoofdrolspeelster Rian Gerritsen (De Luizenmoeder) sleepte de prijs voor beste actrice in de wacht.

In de bijna zeven minuten durende dark-comedy speelt Rian Gerritsen samen met Gouden Kalf winnares Loes Schnepper. De actrices willen door waar de korte film ophoudt, vertelt regisseur Marc Eikelenboom .

"Loes en Rian zien het helemaal zitten. We willen er een speelfilm van maken. Ik ga het verhaal uitschrijven als een roadmovie. Ik wil de dames in een soort van moderne 'Thelma & Louise' op pad sturen op de vlucht voor die Amerikanen."

Amerikaanse touch

Voor de opnames van Garbage vlogen de Amerikaanse acteurs Davis Derock en Chad Crenshaw speciaal naar Nederland en dat gaf de film een bijzondere Amerikaanse touch.

"We hadden die gasten ooit ontmoet in Cannes. Voor de gein zeiden we: we moeten een keer samenwerken. Toen belden we op en ze zeiden: "We're coming over!" En ze zijn hier een week geweest."

Wereldfinale

Door het winnen van de Rotterdamse editie van het 48 Hour Film Project kwalificeert Garbage zich automatisch voor Filmapalooza, de wereldfinale waarin 130 winnende films uit meer dan vijftig landen strijden om de award voor beste 48 Hour-film van het jaar. De wereldfinale is volgend jaar maart in Rotterdam.

"Ik weet niet of het een thuisvoordeel is. Maar het is wel waarom we nog een keer mee hebben gedaan. Omdat we zo graag onze stad wilden vertegenwoordigen in Rotterdam samen met al die andere steden met hun inzendingen." vertelt Eikelenboom.

Hij verwacht de meeste concurrentie van de Italiaanse en Franse inzendingen, maar ook Nederland gaat hoge ogen gooien. "Nederland heeft niet voor niks vier keer die wereldprijs gewonnen."

RTV Rijnmond verbindt zich als belangrijkste mediapartner aan Filmapalooza. De tv-zender stelt ook de hoofdprijs beschikbaar ter waarde van 2.500 euro.