Noodkreet Voedselbank Spijkenisse: 'We zien armoede toenemen'

Voedselbank Spijkenisse: 'We zien alleen maar een toename in de armoede'

Steeds meer mensen maken in Nederland gebruik van de Voedselbank, maar er wordt ook minder voedsel aangeleverd. Die ontwikkeling is ook bij de Voedselbank in Spijkenisse voelbaar: daar slinkt de voorraad voor de voedselpakketten razendsnel. Een supermarktactie op 18 oktober moet daar verandering in brengen.

Bouwen Mooldijk en Anco Bonninga zijn de initiatiefnemers van de actie, waarbij het doel is om bij supermarkten in de gemeente Nissewaard zo veel mogelijk eten en drinken in te zamelen. De actie valt samen met de Week van de Voedselbanken.

Zorgen

Wekelijks gaan vanuit de Voedselbank vierhonderd pakketten naar gezinnen in Spijkenisse, Brielle en Rozenburg. "Als we werkelijk langs alle deuren in Spijkenisse zouden gaan, dan zou het aantal gebruikers van de Voedselbank nog wel eens kunnen verdubbelen", constateert Bonninga.



De initiatiefnemers vinden in het pand van de Voedselbank aan de Oud Oostbroeksedijk in Spijkenisse allemaal lege kratten. "Dat is wel eens anders geweest", erkent Mooldijk. Hij maakt zich zorgen: "Wij zien alleen maar een toename in de armoede. Je ziet een stijging in de mensen die ons weten te vinden. En dat is nog maar het topje van de ijsberg."

Houdbare producten en vrijwilligers

De Voedselbank in Spijkenisse zoekt een aantal producten dat nu ontbreekt om een standaard pakket te kunnen maken. "Allemaal producten die lang houdbaar zijn", legt Mooldijk uit.

Er zijn ook vrijwilligers voor deze actie nodig. 105 man, zegt Mooldijk. "We zoeken namelijk mensen die in de supermarkten willen staan om flyers, waarop producten staan die we zoeken, uit te delen en de producten in ontvangst te nemen." Ook komt de Voedselbank van Spijkenisse graag in contact met een 'voedselverwerver', die bij leveranciers rond gaat.

Mensen kunnen zich op twee manieren aanmelden voor deze supermarktactie op vrijdag 18 oktober: supermarktactie@vvds.nl of 0627146876.