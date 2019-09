Het beleid van Antwerpen: 350 euro boete voor elke deelnemer aan hinderlijke trouwstoet

De Belgische stad Antwerpen maakt sinds vorig jaar korte metten met overlastgevende trouwstoeten. Iedere deelnemer kan rekenen op een boete van 350 euro. Het maakt daarbij niet uit of je de bestuurder bent, uit het raam hangt of op de achterbank zit.

Wie een autokaravaan wil organiseren, moet dat in Antwerpen zes weken van te voren aanvragen. De Belgen beschouwen de stoet als een "evenement".

In Nederland zijn geen speciale regels voor bruiloftskaravanen. Leefbaar Rotterdam, de VVD en de PVV in de Rotterdamse raad willen dat dat verandert. Ze sturen aan op een debat.

Burgemeester Aboutaleb zei maandag nog dat hij in gesprek wil met de Turkse en Marokkaanse gemeenschap, die vaak betrokken zijn bij de overlastgevende trouwstoeten. Speciale maatregelen zijn volgens hem niet nodig.



Trouwstoeten, die luid claxonnerend door de stad rijden en het verkeer hinderen, zijn een issue geworden nadat afgelopen vrijdag een agent knock-out werd geslagen op de Westzeedijk in Rotterdam. De politieman hield een trouwstoet aan, die veel overlast veroorzaakte.

Voor het geweld werd onder andere de bruidegom gearresteerd. De man, die de agent tegen de grond sloeg, is nog spoorloos. Een van de auto's die in de stoet meereed stond als gestolen geregistreerd.

Puur patsergedrag

De traditionele toeteroptocht is komen overwaaien uit tribale samenlevingen, zoals het Rif-gebergte en Anatolië, vertelt de Turks-Nederlandse ondernemer en publiciste Aylin Bilic dinsdag in De Telegraaf. Wat volgens haar in Nederland in de jaren tachtig begon als een tamelijk ingetogen fenomeen is steeds meer uitgegroeid tot een uiting van "puur patsergedrag".

Nieuw is volgens Bilic ook dat het gevolg van het bruidspaar in peperdure auto's rijdt. "De jongeren staan boven de politie: zij zijn de baas. Alsof ze een soort maffia zijn."

Dat laatste blijkt ook uit beelden van een trouwstoet, die in maart van dit jaar door een passant werden gemaakt op het Wilhelminaplein in Rotterdam. Deelnemers aan de stoet stopten midden op de weg, trokken met gierende banden op en gebruikten hun claxon vrijwel permanent.