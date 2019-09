De Lijnbaan Plataan: de iconische boom die alles overleefde

De Lijnbaan Plataan op de Lijnbaan in Rotterdam is genomineerd voor de titel boom van het jaar. De boom heeft flinke concurrentie, want moet het opnemen tegen bomen die allemaal in natuurgebieden groeien. Maar: achter de stadsboom schuilt wel een bijzonder verhaal.

"Dit is één van de weinige overgebleven bomen na het bombardement op Rotterdam in 1940", vertelt Ronald Loch van Stadsbeheer. De Lijnbaan Plataan werd geplant in 1851 in de tuin van het voormalige Coolsingelziekenhuis. "Ook is het ontwerp van de Lijnbaan aangepast aan deze boom."

Loch noemt plataan een icoon van Rotterdam. "Het is natuurlijk heel bijzonder dat zo'n boom, die veel heeft gezien, behouden kan worden. De hele stad is eigenlijk om die boom heen gebouwd."

'Zeker nog honderd jaar mee'

Dominique van Elsacker nomineerde de Lijnbaan Plataan voor de verkiezing van Boom van het Jaar. De titel van Boom van Zuid-Holland heeft de plataan al binnen. "We vinden de boom echt een goed verhaal", vertelt Van Elsacker, die de belangen van de winkeliers in het centrum namens RotterdamUSD behartigt.

Uit een lijst van honderd bomen zijn er nog twaalf bomen over die de verkiezing kunnen winnen. Per provincie één boom.

Het publiek kan op internet een stem uitbrengen. De Lijnbaan Plataan heeft nog niet veel stemmen binnen. Van Elsacker roept iedereen op om voor de bijzondere stadsboom te kiezen. Er kan nog tot oktober gestemd worden.

De Lijnbaan Plataan kan na een aantal aanpassingen in elk geval nog jaren vooruit, zegt Loch. De boomdeskundige heeft bomen gezien die al 400 jaar mee gaan. "Zeker als je zo'n mooie groeiplek hebt en goed verzorgd, dan kan hij zeker nog honderd jaar mee. We kunnen er nog lang van genieten!"