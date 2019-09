Grapperhaus: Opstelten bemoeide zich niet met proces tegen Wilders

Het Openbaar Ministerie had al besloten Geert Wilders te vervolgen toen het aanschoof voor overleg met toenmalig minister Ivo Opstelten. Het OM en het ministerie bespraken indertijd niet of de PVV-leider moest worden vervolgd, maar overlegden over wanneer ze dat naar buiten zouden brengen en over andere praktische zaken. Dat zegt minister Ferd Grapperhaus van justitie.