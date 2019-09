Schip zo groot als vier voetbalvelden achter elkaar meert aan in Rotterdam

Havenverslaggever Jelle Gunneweg over de MSC Gülsün

Volgens planning arriveert de MSC Gülsün tussen 14:00 en 15:00 uur bij de APM2-terminal. Het is vertrokken uit Zuid-Korea.

Het containerschip vaart onder de Panamese vlag en kan bijna 24 duizend containers vervoeren. De MSC Gülsün kan dik acht miljoen magnetrons of 385 miljoen paar schoenen meenemen.

Voordat dit schip in de vaart kwam, was de OOCL Hongkong het schip met de grootste capaciteit (met ruim 21 duizend containers).



Het is zeker niet de eerste keer dat een kolossaal schip Rotterdam aandoet. Zo legde in maart van dit jaar het grootste constructieschip ter wereld even aan: de Pioneer Spirit.



Dat schip is 382 meter lang en 124 meter breed en kan als enige vaartuig ter wereld complete boorplatforms in één keer uit zee tillen en vervoeren.