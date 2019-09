Liquidatie-onderzoek: politie arresteert drie leden motorclub Caloh Wagoh

Caloh Wagoh wordt onder meer in verband gebracht met de liquidatie van Zeki Ymusak in Rotterdam

In een groot liquidatieonderzoek zijn opnieuw drie leden van motorclub Caloh Wagoh aangehouden. Het gaat om een 37-jarige man uit Rijswijk en twee mannen van 32 en 52 uit Den Haag. Onlangs werden ook al twee verdachten aangehouden op Sint-Maarten en in Spanje.

Om welke moordzaken het hier precies gaat, wil het OM nog niet zeggen. Bekend was al dat een groot onderzoek zich richt op onder meer de moord op Zeki Yumusak in Rotterdam, op Jaïr Wessels in Breukelen en Farid Souhali in Den Haag. Daarvoor zitten al meer verdachten vast. In de omvangrijke zaak figureert ook een kroongetuige: Tony de G. uit Schiedam.

De drie net opgepakte verdachten worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank Utrecht.

Het OM wil Caloh Wagoh laten verbieden en ontbinden, omdat de motorclub "structureel en onlosmakelijk" verbonden zou zijn met criminaliteit. De club heeft enkele honderden leden en is voortgekomen uit de Haagse bende Crips. In 2016 is deze bende met de outlaw motorclub Trailer Trash Maro Djipen (‘Ons Leven’) MC samengevoegd tot Caloh Wagoh.

Eerder heeft de rechter Bandidos, Satudarah, No Surrender en Hells Angels al verboden. Over het verbod van de twee laatste clubs loopt nog een hoger beroep.