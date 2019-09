HET OPKAMERTJE 1 September 2019

EERSTE UUR

BRAZILIË

1. Festa do interior – Gal Costa

2. Bye bye Brasil – Chico Buarque

3. A violeira – Elba Ramalho

USA

4. The Tsar Spangled Banner – Bill Bailey

5. Osama Bin Laden – Rusty Humphries

6. Move them niggers North – Johnny Rebel

ROYALTY

7. Radio City Music Hall – Prinses Christina

8. Een student werd de prins van haar dromen – Edwin en The Marks

9. Orde van de dag – Freek de Jonge

10. La mer m’a donné – Georges Moustaki

MILIEU

11. Wat is er tegen een fabriek – Oebele

12. Schoonmaak – Farce majeure

TWEEDE UUR

1. Estate – Joao Gilberto

HARMONISATIES JACOB COLLIER

2. Branwen Munn – Mahabongo - Colin Johnson – Jacob Collier

3. Charles Jones - Moni Kosev - Etienne Monsaingeon – Jacob Collier

4. David Lynn Grimes - Hanna Barsznica - Stephan Diethelm - Jamie Cullum – Jacob Collier

5. What a difference a day made – Jamie Cullum

KLASSIEK DOOR DE MANGEL

6. Für Elise - Kevin Olusola & Jacob Collier

7. Happy birthday by Beethoven – Nicole Pesce

8. And the same to you – Dudley Moore

9. Let’s barok – Edwin Rutten

10. Eurovisieblabla – Farce majeure

HARMONISATIES JACOB COLLIER

11. Ramsey Clark - Ethan Richmond - Federico Malaman - Chloe Park – Jacob Collier