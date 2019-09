Nieuwe Excelsior-spits Meijer: 'Aanvallende spel ligt mij wel'

De 19-jarige aanvaller, die overkwam van Almere City, heeft veel vertrouwen in zijn toekomst bij de Kralingers. ''Excelsior speelt aanvallend voetbal. Ik denk dat je in de Keuken Kampioen Divisie in tachtig procent van de wedstrijden de bovenliggende partij bent en veel de bal zal hebben. Dat ligt mij wel.''

Ondanks dat de transfer op het laatste moment tot stand kwam, was het geen paniek aankoop van Excelsior. ''Het speelde al een tijdje, maar er was was moeite bij Almere City. Dus het was niet last minute. Ik kwam niet meer in de plannen van de nieuwe trainer voor. Ik ben 19 jaar, dus ik moet spelen en dat hoop ik hier te doen'', aldus Meijer.

Bekijk hier de gesprekken met Stijn Meijer en Ferry de Haan.