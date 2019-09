FC Dordrecht haalt talent van Manchester City

Mohammed werd twee jaar geleden door de Engelse topclub weggehaald bij de West African Football Academy in Ghana. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan NAC. In Breda kwam hij mede door blessureleed alleen in actie voor het beloften-elftal.

Als alle formaliteiten zijn afgerond en hij zijn werkvergunning heeft kan hij debuteren voor de ploeg van Claudio Braga. De verwachting is dat hij komend weekend in de thuiswedstrijd tegen MVV nog niet inzetbaar is. Mohammed moet aan de Krommedijk de vervanger worden van Jeremy Cijntje, die maandag aan Heracles Almelo werd verkocht.

FC Dordrecht had al voor 1 september een overeenkomst met Manchester City en Mohammed en dat is de reden dat de aanvaller per direct de overstap kan maken. De transfermarkt sloot afgelopen maandag.