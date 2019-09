'Lawaairadars' gewenst op veel meer plekken dan alleen centrum Rotterdam

Lawaairadars zijn een soort flitspalen, die automatisch bekeuringen schrijven voor bovenmatig geluid van verkeer. Hennie van Schaik, die namens Leefbaar Rotterdam in de gebiedscommissie Rotterdam-Centrum zit, gaf maandag aan de komst van dergelijke radars in het centrum wel te zien zitten, op de Witte de With, de Meent en Coolsingel.

In Frankrijk wordt momenteel een proef gedaan met vijftig lawaairadars. Van Schaik wil graag eenzelfde proef in het centrum van Rotterdam. De apparaten bestaan uit vier microfoons die de herkomst van de herrie achterhalen en dan op basis van camerabeelden ziet wie de boosdoener is.



Rotterdam-Zuid

Maar ook op diverse plekken op Zuid is een dergelijke proef meer dan welkom, laten bewoners weten. "Ik woon nu al zo’n vijf jaar aan de Wolphaertsbocht. De meeste overlast hier is ’s avonds of in het weekend. En als het lekker weer is, is het hier heel druk met auto’s en motoren", zegt bewoonster Stephanie. "Dat optrekken, stoppen, optrekken. Vol gas door de straat en over de stoep. Eerst werden de kinderen er steeds wakker van, maar op een gegeven moment wen je er meer aan. Maar het blijft vervelend."

Ook quads zouden voor steeds meer overlast veroorzaken in de buurt. Hoewel Stephanie aangeeft dat ze eerder melding heeft gemaakt bij de gemeente en de wijkagent over de geluidsoverlast, is het tot op heden niet minder geworden. "Ik heb ook wel eens gevraagd of er drempels gemaakt kunnen worden, maar dat kan ook niet. Die flitspalen op geluid zouden een mooie zijn."

‘Elke dag raak’

Ook in de omgeving van de Slinge zijn bewoners de geluidsoverlast meer dan beu. "Ik woon in een zijstraat van de Slinge. Vaak racen ze daar langs de winkels", zegt bewoonster Susan. "Eigenlijk elke dag is het raak. Dat er nog geen ongelukken zijn gebeurd, is een wonder. Maar lawaai maken ze zeer zeker!"

"De overlast is vooral eind van de middag, ’s avonds en ’s nachts", merkt een bewoner op de hoek van de Laan op Zuid met de Brede Hilledijk. "We wonen in een appartement wat goed geïsoleerd is, maar ik heb geen airco. Dus vanaf april gaan de ramen vaak open en zitten we ook op het balkon. Het geluid van de tv moeten we vaak harder zetten, door de langsrijdende knaluitlaatpijpen van auto’s en motoren."

Vragen stellen

Dennis Tak van de PvdA Rotterdam geeft aan dat hij een proef met de lawaaisensoren in Rotterdam wel ziet zitten. De schriftelijke vragen zijn inmiddels de deur uitgegaan, laat hij weten. Ook de eerder genoemde plekken op Zuid worden daarin meegenomen. "We gaan op zoek naar de hotspots in Rotterdam. De Laan op Zuid, Bergweg… Witte de With en de Meent zijn daarin ook logische plekken. We willen deze proef alleen maar breder trekken."

Uit een eerdere enquête, onder meer gehouden onder bewoners van Charlois, blijkt dat veel mensen kampen met overlast. "Op de enquête kwamen honderden reacties. Zestig procent van die mensen geeft aan dagelijks last te hebben van asociaal rijgedrag", zegt Tak. "We krijgen aan de lopende band verhalen binnen. Als dat met zo’n lawaaiflitser aangepakt kan worden en de mensen worden beboet, is mij dat uit het hart gegrepen."

Tak noemt de lawaaisensoren een manier om het tekort aan politiecapaciteit op dit gebied te verhelpen. "Er is geen politiecapaciteit om op iedere hoek van de straat te gaan posten. Als we dat met een lawaaiflitser kunnen opvangen, scheelt dat politie-inzet. Dat gaan dan ook wel tot een gedragsverandering leiden", hoopt Tak.

De PvdA stelde onlangs nog schriftelijke vragen om een functie om geluidsoverlast te melden, toe te voegen aan de BuitenBeter-App. "Zo hebben we al twee suggesties om hier werk van te maken. Wat ons betreft kan er niet snel genoeg mee begonnen worden."