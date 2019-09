Loodswezen Rotterdam: de adviseur van de kapitein

Tijdens de Wereldhavendagen kan het Loodswezen Rotterdam uiteraard niet ontbreken. De organisatie vormt een belangrijk onderdeel van het begeleiden van het scheepvaartverkeer. In totaal zijn 450 loodsen aangesloten, waarvan zo'n 210 in Rotterdam.

Het werk in het Loodswezen is zwaar. Er is sprake van een dubbele onregelmatigheid. De loodsmensen zijn dan een aantal dagen beschikbaar, maar weten niet wanneer ze moeten werken of vrij zijn. De loodsmensen werken dag en nacht door. "Het is hier nooit stil", vertelt Arno Volkuilen van het Loodswezen Rotterdam.

Adviseur van de kapitein

De loodsplicht begint vanaf 75 meter en gaat door tot het onbeperkte. "We zijn de adviseur van de kapitein. Met onze lokale kennis van het vaarwater, de lokale regelgeving en de vaarpatronen begeleiden we de schepen vlot en veilig door de haven", legt Volkuilen uit.

Het personeel in het Loodswezen hebben ook een eigen taal. "Ik weet waarover ik praat, maar er zijn mensen die niet weten waarover ik het heb", geeft Volkuilen toe. Hij neem het woord centerboei als voorbeeld. "Dat is bijvoorbeeld 20 kilometer uit de kust. Dan ben je driekwartier aan het varen."

Volkuilen geniet van de verschillende schepen die hij moet begeleiden. "De dynamiek van het bedrijf is erg mooi."