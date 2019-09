Toornstra en Jørgensen dichtbij rentree

Toornstra raakte in de voorbereiding op dit seizoen geblesseerd. De voormalig speler van ADO Den Haag en FC Utrecht zal deze week weer met de groep trainen en speelt mogelijk komende donderdag mee in de wedstrijd van de beloften bij Heracles Almelo om spelritme op te doen.

Nicolai Jørgensen kwam geblesseerd terug na interlandvoetbal met Denemarken. Hij kreeg irritatie aan zijn knie wanneer hij deze ging belasten. Ook hij is dichtbij een rentree. Net als vorig seizoen heeft de spits de gehele voorbereiding op het seizoen gemist.

Sam Larsson, die geblesseerd uitviel in de gewonnen wedstrijd van donderdag bij Hapoel Be'er Sheva, is ook weer zo goed als fit. De Zweed was er zondag niet bij toen Feyenoord in Tilburg met 1-0 wist te winnen. Sven van Beek is nog wel wat langer uit de roulatie. De verdediger raakte in de laatste test voor de competitie geblesseerd tegen Southampton.