Sliedrecht bindt strijd aan met grootste ergernis: hondenpoep

De gemeente Sliedrecht start een campagne tegen één van de grootste ergernissen van bewoners: hondenpoep. Hoewel het aan hondenbezitters is om de uitwerpselen van hun viervoeters zelf op te ruimen, komt de gemeente ook in actie. Er komt een hondenpoepzuiger.

De hondenpoepzuiger is een karretje met een zuiger aan de voorkant en een container achter de cabine. Voor de aanschaf, het onderhoud en de brandstof heeft de gemeente elfduizend euro per jaar gereserveerd.

Naast de poepzuiger gaat de gemeente ook een aantal parken een opknapbeurt geven, om de losloop- en uitrengebieden aantrekkelijker te maken voor hondenbezitters. Daar is zeventigduizend euro voor gereserveerd.

De gemeente doet ook een beroep op alle hondenbezitters in het dorp om hondenpoepzakjes mee te nemen bij het uitlaten. Die zijn gratis op te halen bij het gemeentekantoor en bij de gemeentewerf.

Hondenpoep op straat of in het gras is niet alleen een ergernis, het kan ook schadelijk zijn voor de gezondheid, bijvoorbeeld voor spelende kinderen.