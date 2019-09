Depot Boijmans: 'Het is een Rotterdams pronkstuk'

"Het is binnenkort een Rotterdams pronkstuk, dus daar ben ik wel trots op!", vertelt timmerman Paulo Mendes. Hij heeft gewerkt aan de beveiliging van de randen van het depot.

Ook collega David Medina is te spreken over het depot dat volgens sommige mensen op een ufo lijkt. "Ik ben hier geboren. Het is een heel mooi gebouw en ben blij dat ik er aan heb mogen werken."

Medina is er al vanaf het prille begin bij. "Ik ben heel trots. Een trotse steigerbouwer!"

Nog niet af

Volgens directeur Sjarel Ex van museum Boijmans Van Beuningen duurt het nog een jaar voordat het gebouw af is. "En dan een jaar later is het helemaal ingericht. Dan zitten alle kunstwerken erin."

Op het grote zwarte ronde gebouw worden maar liefst 1664 spiegels geplaatst. Alle bouwvakkers zijn stuk voor stuk trots op het bijzondere gebouw.

"Het leuke is, omdat het zo'n gek gebouw is, dat er veel denkkracht nodig is. En dat zorgt voor veel binding onderling", vertelt Ex.