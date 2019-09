Extra vuurwerkshows in Hoek van Holland en Nesselande tijdens Oud en Nieuw

Rotterdam krijgt dit jaar twee extra vuurwerkshows. Niet alleen bij de Erasmusbrug, ook in Hoek van Holland en in Nesselande wordt het nieuwe jaar ingeluid met georganiseerd vuurwerk. De gemeente wil Rotterdammers een alternatief bieden, nu op steeds meer plekken zelf vuurwerk afsteken niet meer mag.

De organisatie van de twee extra vuurwerkshows is in handen van het bedrijf dat ook al het Nationale Vuurwerk bij de Erasmusbrug verzorgt. De extra shows kosten honderdduizend euro.

'Geen extra metro'

Als het aan de ondernemersraad van de RET ligt, gaan er niet meer metro's rijden tijdens Oud en Nieuw. Rond de Erasmusbrug zorgde de grote vuurwerkshow voor veel verkeersoverlast. Dat was aanleiding om de metro langer door te laten rijden.

"Daar zijn we toen met tegenzin in meegegaan", zegt Henk van der Maden van de OR. Hij maakt zich onder meer zorgen over de veiligheid van medewerkers. "Het zijn al risico-avonden. Dat ze nu nog meer vuurwerk willen inrichten is prima, maar niet over de rug van RET-medewerkers."

Tot nu toe lukt het om in het centrum van Rotterdam te rijden met machinisten die zelf aangeven daar geen probleem mee te hebben, legt Van der Maden uit. Als er ook extra richting Hoek van Holland en Nesselande gereden moet worden, zullen medewerkers moeten worden verplicht.

De gemeente Rotterdam zegt dat het om een proef gaat. De komende weken moet duidelijk worden hoe de bereikbaarheid van de twee extra shows wordt geregeld, hoeveel bezoekers worden verwacht en hoe de orde en veiligheid wordt georganiseerd.