Klik, klik, klik doen de camera’s van de Rotterdamse havenspotters vandaag. De binnenkomst van de MSC Gülsün, het grootste containerschip ter wereld, wordt door hobbyfotografen van alle kanten vastgelegd. Maar vooral het achtersteven van het schip is in trek. “Het is een goede kont. Ziet er netjes uit. Ik heb ze wel eens minder gezien, hahaha.” Piet Sinke en Henk van der Heijden zijn twee van de tien spotters die samen met geïnteresseerde pers door het Havenbedrijf zijn uitgenodigd om het reuzenschip bij de Tweede Maasvlakte welkom te heten.

Ze zeggen nuchter te blijven onder de komst van het eerste containerschip dat 24 containers naast elkaar kan vervoeren. “We zijn wel wat gewend, dus kippenvel? Nou nee.” Maar de druk klikkende camera’s verraden wat anders. “Het blijft natuurlijk wel een mooi gezicht, zo’n reus op het water,” zegt Henk, die bijna dagelijks met zijn camera aan de Waterweg is te vinden.

Rijendik, torenhoog

Rotterdammer Piet woont tegenwoordig in Singapore en is speciaal overgekomen voor de Wereldhavendagen en de komst van het immense containerschip. Hij brengt dagelijks een maritieme nieuwsbrief uit: Maasmond Maritiem. En met zijn parate havenkennis weet hij te vertellen dat het schip net uit Gdansk komt en op de terugweg naar China is. “Het schip is 400 meter lang en 62 meter breed. Dit is de eerste keer dat ze Rotterdam aan doet, dat is het bijzondere ervan. MSC, de rederij, maakt nog tien zusterschepen die net zo groot zijn.”



Ze kijken naar de kleurige containers die rijendik en torenhoog op het dek staan. Bijna 24 duizend 20-voets standaard containers zijn het. En vooral Maersk is oververtegenwoordigd. “De rederij werkt samen met Maersk,” zegt Piet. Op de vraag wat er allemaal in zit, zegt zijn collega: “Je kunt beter vragen: wat vervoert hij niet? Alles kan erin. Van wat je koopt bij de Action tot medicijnen die in de 2000 gekoelde containers vervoerd worden.”

Vier voetbalvelden

Over de energiezuinigheid van de containerreus weten ze niet veel. De zogenaamde aerodynamische boeg zien ze niet. Maar Piet had wel ergens gelezen dat het schip op LNG voorbereid is. “Wist je trouwens dat één container vanuit China maar tien euro winst voor de rederij oplevert? Dan moet je wel groter en groter bouwen. Alleen dan levert het nog wat op. De concurrentie is moordend.” Maar, zegt Henk: “In lengte kunnen ze niet veel meer groeien. Als ze langer worden, is de kans op breken wel heel groot.” Ja. Dat vreest Sinke ook. “Je ziet weleens filmpjes dat die containerschepen echt knikken in slecht weer. De breedtegrens is de zogenaamde Panamamax: 26 meter breed past een schip maximaal door het Panamakanaal.”

De Gülsün is vier voetbalvelden lang en heeft vermoedelijk maar 25 man personeel aan boord. “Ze hoeven het schip alleen maar van A naar B te brengen. De rest gebeurt aan de wal.” En dat gebeurt de komende twee dagen bij de APM-containerterminal op de Tweede Maasvlakte. Nog één geïnteresseerde blik en we keren weer om naar de Europoort. Klik, klik, klik doen de camera’s weer in de zomerzon.