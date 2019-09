Excelsior trekt Arsenio Valpoort aan

Hoewel de transferdeadline gisteren is verstreken, heeft Excelsior zich toch nog versterkt. Arsenio Valpoort, een 27-jarige aanvaller, komt transfervrij naar Rotterdam-Kralingen.

De aanvaller tekent een contract voor één seizoen met een optie voor een tweede seizoen. Afgelopen seizoen stond de geboren Amsterdammer onder contract bij het Belgische KSV Roeselaere, maar dit liet hij maandagavond ontbinden.

Valpoort is een bekende van trainer Ricardo Moniz, die met hem bij het Hongaarse Ferencvaros samenwerkte in het seizoen 2013-2014. "Ik ben ook nog nooit zo fit geweest als onder Moniz", laat Valpoort op de website van Excelsior optekenen.

Succes in Nederland

Valpoort doorliep de jeugd van AFC en maakte in 2012 de overstap naar SC Heerenveen. Daar wist hij nooit een vaste basisplek te veroveren waarna hij onder andere in Hongarije (Ferencvaros), Israël (Beitar Jeruzalem) en Zuid-Korea (Busan IPark) speelde.

Zijn meest succesvolle jaren beleefde hij echter in Nederland, waar hij tussendoor actief was voor RKC Waalwijk en Almere City FC. Bij laatstgenoemde club scoorde de aanvaller 19 keer in 45 wedstrijden.