Wijnaldum over Duitsland-Nederland: 'Trainer hoopt vooral dat ik heel terug kom'

Georginio Wijnaldum is één van de vele regiospelers die is opgeroepen voor de EK-kwalificatieduels van Nederland tegen Duitsland en Estland. De voormalig Feyenoorder kan daarnaast terugkijken op een uitermate goede start met zijn club; Liverpool.

En bij dat Liverpool is de Duitser Jürgen Klopp zijn trainer, maar ondanks dat is zijn coach niet heel erg bezig met dat duel, zo zegt Wijnaldum: "Hij vindt het vooral belangrijk dat wij heel terugkomen geloof ik, dat is voor hem belangrijker dan de wedstrijd zelf."

Achterstand

Maar voor Wijnaldum en het Nederlands Elftal zijn de belangen groot. Hoewel ze pas twee wedstrijden hebben gespeeld, bedraagt de achterstand op Duitsland (dat één wedstrijd meer heeft gespeeld) al zes punten. De koploper is Noord-Ierland, met twaalf punten uit vier wedstrijden. "Maar ik vind het desondanks goed dat we in de Nations League zo ver zijn gekomen", zegt Wijnaldum, die het niet dwars zit dat daardoor de achterstand nu heel groot lijkt: "We hebben ons daar kunnen meten met de beste, dat is ook wat waard."

En meespelen met de beste doet Wijnaldum al wekelijks met Liverpool. Vorig jaar won de ploeg de Champions League en momenteel gaat de ploeg met een perfecte score aan kop in de Premier League. Momenteel staat de teller daarmee al op dertien gewonnen competitiewedstrijden op rij: "Het is moeilijker dan iedereen denkt om in zo'n geoliede machine te voetballen", zegt Wijnaldum.

Bekijk het gehele interview van verslaggever Justin Kevenaar met Georginio Wijnaldum hierboven